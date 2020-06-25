Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:26

Пять человек пострадали при землетрясении в Турции

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/STR/EPA

Пять человек пострадали при землетрясении, которое произошло на востоке Турции. Они получили легкие ранения, как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора провинции Ван Мехмета Бильмеза.

"Под обломками никого нет, но легкие ранения получили пять наших граждан – их отправили в больницу, состояние опасений не вызывает. Спасатели работают на местах разрушений", – заявил глава региона.

Он также отметил, что в результате катастрофы никто не погиб. Стихия повредила дома в 10 деревнях провинции, несколько строений получили ущерб средней и большой тяжести.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Как сообщили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в провинции Западный Азербайджан.

Ранее стало известно, что 10 человек стали жертвами землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики. Еще 21 человек получил травмы разной тяжести.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать