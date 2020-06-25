Пять человек пострадали при землетрясении в Турции

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Пять человек пострадали при землетрясении, которое произошло на востоке Турции. Они получили легкие ранения, как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова губернатора провинции Ван Мехмета Бильмеза.

"Под обломками никого нет, но легкие ранения получили пять наших граждан – их отправили в больницу, состояние опасений не вызывает. Спасатели работают на местах разрушений", – заявил глава региона.

Он также отметил, что в результате катастрофы никто не погиб. Стихия повредила дома в 10 деревнях провинции, несколько строений получили ущерб средней и большой тяжести.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Ирана на границе с Турцией. Как сообщили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров в провинции Западный Азербайджан.

Ранее стало известно, что 10 человек стали жертвами землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики. Еще 21 человек получил травмы разной тяжести.

