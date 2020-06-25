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В мире

06:14

10 человек погибли в результате землетрясения в Мексике

за рубежом происшествия

Фото: Zuma\TASS

10 человек стали жертвами землетрясения у берегов штата Оахака на юге Мексики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию министерства общественной безопасности и защиты граждан страны.

"Получены данные о 10 погибших", – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в результате землетрясения 21 человек получил различные травмы. Еще двое пострадавших найдены в столице Мексики – Мехико.

По последним данным, от землетрясения пострадали свыше 2 тысяч жилых домов. Повреждения получили также 55 школ.

На текущий момент специалисты выявили свыше 2 тысяч повторных толчков. Наиболее сильный из них оценили в 5,5 балла.

Землетрясение обрушилось на юг Мексики во вторник. Подземные толчки были отмечены в 2 километрах от населенного пункта Крусесита. Местные сейсмологи сообщили, что сила природного явления составила 7,5 балла.

Ранее землетрясение случилось вблизи Токио. Сила природного явления составила 6,2 балла.

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