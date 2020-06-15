Землетрясение произошло в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Турции, передает RT со ссылкой на пресс-службу Геологической службы США.

Эпицентр природного явления находился в 18 километрах к востоку от населенного пункта Едису. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В начале июня сильный подземный толчок зарегистрировали на территории Каларского района Забайкальского края. Магнитуда толчков составила 3,5 балла – расчет был проведен по формуле, соответствующей региону.

Эпицентр, по информации специалистов, находился в 15 километрах южнее Байкало-Амурской магистрали Транссиба и в 25 километрах юго-восточнее железнодорожной станции Куанда.

