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Землетрясение произошло у берегов Греции. Его магнитуда оценивается в 5,9 балла, а очаг эпицентра залегал на глубине 10 километров, сообщает телеканал "Мир 24".

Специалисты оценили землетрясение как "разрушительное" исходя из интенсивности сотрясений в эпицентре. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду природной стихии в 6,2 балла.

Сообщается, что эпицентр землетрясения возник в 453 километрах от столицы Греции, Афин. Ближайшим населенным пунктом к очагу толчков стал греческий город Метони (224 километра).

19 мая два землетрясения зафиксировали в Японии. Толчки произошли на западном и восточном побережьях острова Хонсю. Магнитуда землетрясений оценивалась в 5,3 балла.