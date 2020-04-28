Сильный подземный толчок произошел на востоке Таджикистана

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В Таджикистане произошел сильный подземный толчок. Магнитуда природного явления составила 4–5, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря комитета по чрезвычайным ситуациям Умеду Юсуфи.

"Эпицентр подземных толчков находился в 249 километрах от Душанбе на территории восточного Таджикистана", – рассказала она, отметив, что в Душанбе сила толчка была зафиксирована на отметке 3.

По словам Юсуфи, в результате землетрясения никто не пострадал, подземные толчки разрушения не спровоцировали.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии. Эпицентр природного явления находился на суше в центральной части префектуры. Отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 километров.