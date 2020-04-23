Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии, сообщает "Газета.ру".

Эпицентр природного явления находился на суше в центральной части префектуры. Отмечается, что очаг залегал на глубине около 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители нескольких соседних префектур, включая Гифу.

20 апреля в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от города Сендай на острове Хонсю.

Очаг залегал на глубине 60 километров в Тихом океане, он находился в 373 километрах северо-восточнее Токио. Информации о пострадавших не поступало.