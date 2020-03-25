Очевидцы рассказали о землетрясении на Курилах

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
Житель Северо-Курильска Алексей Шемякин рассказал Москве 24 о землетрясении, которое произошло в Тихом океане.
"Примерно в 14:00 (по местному времени. – Прим. ред.) начало трясти. По времени длилось примерно 2–3 минуты, интенсивно. Я в это время был дома", – вспоминает он.
По словам мужчины, сейчас все спокойно, тем более что разрушений и пострадавших нет. Еще один житель Северо-Курильска Никита Еранцев в беседе с Москвой 24 рассказал, что толчки были сильные.
"Слишком быстро все произошло, и вибрации сильные были. У меня собственный дом. Побежал сразу на улицу, благо, ничего в доме не потрескалось, а вот курятник жалко, посыпался весь", – пояснил он.
Ранее в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов. Жители Северо-Курильска почувствовали подземные толчки силой 5–6 баллов, а в Южно-Курильске – 3 балла. В Северо-Курильске объявили тревогу цунами. В связи с этим 400 местных жителей эвакуировали на возвышенные места. В город пришла волна высотой 50 сантиметров, разрушений и пострадавших нет. Угроза повторного цунами снята.
Сообщается, что экстренные службы закончили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки. По их данным, среди населения не зафиксировано социального напряжения. Известно, что сейчас объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
Вместе с тем специалисты не исключают, что в районе Северных Курил возможны новые сейсмические события в ближайшие дни.
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