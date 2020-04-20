Сильное землетрясение случилось у берегов Японии

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Сильное землетрясение произошло в воскресенье у берегов Японии. Известно, что сила природного явления составила 6,2.

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 125 километрах к северо-востоку от города Сендай на острове Хонсю. Как пишет РИА Новости, в населенном пункте проживает свыше 1 миллиона человек.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 60 километров в Тихом океане. Добавляется, что он находился в 373 километрах северо-восточнее Токио.

При этом угроза цунами не объявлялась. О пострадавших и разрушениях информации нет.

В то же время, по данным Геологической службы США (USGS), сила землетрясения составила 6,4. В ведомстве также сообщили, что очаг залегал на глубине 41,7 километра.

Ранее угроза цунами была объявлена после землетрясения на Курилах. Сила природных толчков составила 7,8.

Позднее сообщалось, что спасатели не нашли жертв и разрушений после землетрясения. Кроме того, не было зафиксировано социального напряжения среди населения.