В Забайкалье произошло землетрясение

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Сильный подземный толчок зарегистрировали на территории Каларского района Забайкальского края. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

Согласно оперативным данным Байкальского филиала организации, землетрясение произошло в 10:13 по местному времени (4:13 мск). Магнитуда толчков составила 3,5 балла – расчет был проведен по формуле, соответствующей региону.

Эпицентр, по информации специалистов, находился в 15 километрах южнее Байкало-Амурской магистрали Транссиба и в 25 километрах юго-восточнее железнодорожной станции Куанда.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 балла зарегистрировали в середине мая у берегов Камчатки. Очаг подземного толчка, как выявили специалисты, находился на глубине 288 километров под поверхностью Земли.

