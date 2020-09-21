Пашаев отреагировал на информацию о присвоении им чужой квартиры в Москве

Юрист Эльман Пашаев прокомментировал информацию о присвоении им якобы чужой квартиры в Москве. По его словам, к этому делу он не имеет никакого отношения.

"У меня есть все документы, подтверждающие, что они (бывшие хозяева недвижимости) получили деньги за квартиру. Я не причастен к этим деяниям и абсолютно не боюсь проверки, это даже хорошо, что она началась. Им нужны только деньги, они столько людей кинули, в том числе кредитные организации", – заявил Пашаев телеканалу Москва 24.

Он рассказал о некой Екатерине, которая, по его словам, держит на него обиду за то, что он рассорил ее с мужем, который был его сослуживцем.

"Екатерина на меня очень злая. В 1999 или 1997 году она была замужем за моим сослуживцем. Я один раз приехал домой и увидел ее вместе с братом мужа. Я ее очень сильно наказал и зимой в декабре выгнал на улицу. И с того момента она начала говорить, что я во всем виноват", – рассказал Пашаев.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве. По данным СМИ, юрист якобы в 1997 году обманным путем прописался в квартире одной из московских семей, а затем приватизировал жилплощадь.

На прошлой неделе Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката во время работы над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Пашаев испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

