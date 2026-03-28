Десантный корабль USS Tripoli с 3 500 военными прибыл на Ближний Восток

Американский десантный корабль USS Tripoli прибыл на Ближний Восток в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), сообщает ТАСС со ссылкой на заявление СЕНТКОМ.

Уточняется, что корабль является флагманом десантной группы в составе 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. Всего в группу входит около 3 500 моряков и морпехов. Также на борту судна расположены транспортные и штурмовые самолеты.

Ранее западные СМИ писали, что Вашингтон может отправить американский десант для захвата одного или нескольких островов в Иране. Но по оценкам экспертов это повлечет за собой тысячи погибших солдат США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

