28 марта, 22:23

Происшествия

Около 110 тыс человек в Дагестане оказались без света из-за непогоды

Фото: MAX/"МЧС России"

Порядка 110 тысяч абонентов остаются без света в Дагестане из-за непогоды в регионе. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, всего из-за стихии без света оказались свыше 500 тысяч абонентов, но большую их часть уже подключили. Основной проблемой для возобновления электроснабжения являются масштабные подтопления в Махачкале и Хасавюрте.

"Вызывает тревогу ситуация в Буйнакске, где возникла угроза оползней. Сейчас люди переводятся в безопасные места <...> В Тляратинском и Цумадинском районах сошли лавины. Пострадавшие участки дорог закрыты, ведутся работы", – добавил Меликов.

При этом власти региона проверяют цены на питьевую воду в сетевых магазинах Дагестана на фоне рекомендаций воздержаться от употребления воды из-под крана. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

"Результаты проверок: цены на воду не повышены; ажиотажный спрос отсутствует; вода в магазинах имеется в наличии", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды на перегоне Каякент–Берикей обрушился пролет железнодорожного моста. В настоящий момент прорабатывается вопрос об организации объезда.

Сильные дожди и ливень распространились и на Чечню, где объявлено штормовое предупреждение до конца 29 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение председателя правительства Чечни Магомеда Даудова. Из-за непогоды в регионе ввели режим повышенной готовности.

Мощные ливни обрушились на Дагестан еще в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, а хлынувший поток воды подтопил улицы и автомобили. Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, при этом в Махачкале объявлен режим ЧС.

