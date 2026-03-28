Дмитриев сравнил игнорирование кризиса в ЕС с откладыванием звонка громкого будильника

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что игнорирование Евросоюзом (ЕС) происходящего кризиса в энергетике можно сравнить с откладыванием звонка оглушительно громкого будильника.

"Спустя месяц осознание энергетического кризиса в ЕС постепенно начинает доходить до людей", – написал он на своей странице в X.

По словам Дмитриева, ЕС знает об этой проблеме, но пока не готов справиться с ней.

До этого глава РФПИ заявлял, что для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за ее спорных решений в энергетической сфере наступила "зима". Он отмечал, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

