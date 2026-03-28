КСИР заявил о поражении американского истребителя F-16 и беспилотника MQ-9

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил) заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Об этом сообщает Fars.

Уточняется, что стратегический беспилотник удалось сбить зенитным огнем в небе над Ширазом, а истребитель сбит на юге провинции Фарс. Кроме того, самолет был поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР в ходе 85-й волны атак нанес удары по ряду предприятий тяжелой промышленности на Ближнем Востоке, которые принадлежат США и Израилю. При этом после последнего авиаудара по центру Тегерана скончались как минимум 5 человек, а еще 25 оказались под завалами, передает Mehr со ссылкой на экстренные службы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Позже КСИР поразил склад украинских противодронных систем, который находился в Дубае для оказания помощи американской армии. Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. Также КСИР осуществил обстрелы убежищ американских командиров и солдат в Дубае. В

