28 марта, 18:17

КСИР заявил о поражении американского истребителя F-16 и беспилотника MQ-9

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских Вооруженных сил) заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 и истребителя F-16. Об этом сообщает Fars.

Уточняется, что стратегический беспилотник удалось сбить зенитным огнем в небе над Ширазом, а истребитель сбит на юге провинции Фарс. Кроме того, самолет был поврежден перед посадкой в аэропорту Саудовской Аравии, говорится в сообщении.

Кроме того, КСИР в ходе 85-й волны атак нанес удары по ряду предприятий тяжелой промышленности на Ближнем Востоке, которые принадлежат США и Израилю. При этом после последнего авиаудара по центру Тегерана скончались как минимум 5 человек, а еще 25 оказались под завалами, передает Mehr со ссылкой на экстренные службы.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе.

Позже КСИР поразил склад украинских противодронных систем, который находился в Дубае для оказания помощи американской армии. Для нанесения удара были привлечены воздушно-космические и морские силы. Также КСИР осуществил обстрелы убежищ американских командиров и солдат в Дубае. В

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

