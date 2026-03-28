Новости

Новости

28 марта, 14:46

Происшествия

Семье погибшего при атаке БПЛА ребенка в Ярославской области выплатят 1 млн руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ярославской области семье погибшего при атаке БПЛА ребенка выплатят 1 миллион рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

"Жителям, пострадавшим в результате атаки БПЛА, окажем всю необходимую помощь и поддержку", – написал он.

По словам Евраева, в регионе установлены выплаты пострадавшим жителям. В частности, при легком ранении выплачивается 313,5 тысячи рублей на человека, при тяжелом ранении и ранении средней тяжести – 627 тысяч рублей на человека.

Дополнительно предусмотрены компенсации по имуществу. Размер устанавливается по результатам независимой технической экспертизы.

О гибели ребенка в результате атаки БПЛА стало известно 28 марта. По словам главы региона, погибший во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ. Его родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Также ранения получила жительница соседнего дома. Губернатор уточнил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В общей сложности над регионом было уничтожено свыше 30 дронов.

