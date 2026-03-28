Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 13:22

Происшествия

Суд в Сочи отправил под домашний арест директора правового департамента мэрии

Центральный районный суд Сочи избрал до 26 мая меру пресечения в виде домашнего ареста директору правового департамента администрации города Роману Рябцеву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение инстанция приняла по ходатайству следствия. Рябцев обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Однако судья указал, что мужчина дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

Рябцев был задержан в момент передачи денег. По версии следствия, коллега директора правового департамента администрации Сочи из другого отдела попросил Рябцева помочь в предоставлении в безвозмездное пользование земли. Первый действовал в интересах третьего лица.

В результате Рябцев сообщил, что ему нужно будет передать 3,5 миллиона рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации Сочи.

О задержании в Сочи Рябцева, а также вице-мэра Евгения Горобеца и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова стало известно 27 марта. Чиновники стали фигурантами уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Размер взятки составляет 11 миллионов 750 тысяч рублей.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика