Суд в Сочи отправил под домашний арест директора правового департамента мэрии

Центральный районный суд Сочи избрал до 26 мая меру пресечения в виде домашнего ареста директору правового департамента администрации города Роману Рябцеву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Решение инстанция приняла по ходатайству следствия. Рябцев обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Однако судья указал, что мужчина дал признательные показания и активно сотрудничает со следствием.

Рябцев был задержан в момент передачи денег. По версии следствия, коллега директора правового департамента администрации Сочи из другого отдела попросил Рябцева помочь в предоставлении в безвозмездное пользование земли. Первый действовал в интересах третьего лица.

В результате Рябцев сообщил, что ему нужно будет передать 3,5 миллиона рублей для положительного решения вопроса с должностными лицами администрации Сочи.

О задержании в Сочи Рябцева, а также вице-мэра Евгения Горобеца и руководителя департамента муниципального земельного контроля Аслана Ачмизова стало известно 27 марта. Чиновники стали фигурантами уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Размер взятки составляет 11 миллионов 750 тысяч рублей.

