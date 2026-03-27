Новости

27 марта, 10:01

Происшествия

ФСБ задержала двух руководителей департаментов администрации и вице-мэра Сочи

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Сочи задержаны три чиновника, среди которых вице-мэр Евгений Горобец, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Речь также идет о директоре правового департамента Романе Рябцеве и руководителе департамента муниципального земельного контроля Аслане Ачмизове. Отмечается, что поводом для задержания стала проверка на причастность к совершению противоправных действий. Задержание проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Чиновики стали фигурантами уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Размер взятки составляет 11 миллионов 750 тысяч рублей.

Ранее в Ростове-на-Дону пресекли мошенничество при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в период с марта по ноябрь 2025 года руководство организации, входящей в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), при исполнении госконтрактов предоставляло заказчику ложные сведения в отчетных документах. В результате этих действий было похищено более 68 миллионов рублей.

