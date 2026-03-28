28 марта, 11:58

Политика

В Генштабе будут давать разъяснения по вопросам призыва с 10 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданам будут с 10 апреля разъяснять вопросы, связанные с призывом на военную службу. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

Цимлянский уточнил, что на сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы" указаны номера телефонов военкоматов, по которым россияне могут задать любые вопросы по поводу призыва. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.

В свою очередь, для оповещения призывников используются электронные повестки. Данные по поводу их отправки гражданам вносятся в реестр врученных повесток.

В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" применяются временные ограничительные меры, которые позволят обеспечить явку человека.

Кроме того, по словам Цимлянского, в рамках текущего призыва используется госсистема "Единый реестр воинского учета", которая помогает при наличии оснований предоставлять отсрочку людям без явки на заседание призывной комиссии.

"Отмечу, что изменился и срок действия решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории РФ", – заявил Цимлянский.

При этом если призывник не был направлен на службу в этот период, то в таком случае его отправят на службу в следующий раз. В случае, если есть основания для отсрочки от призыва, решение будет отменено.

По мнению Цимлянского, эти нововведения помогают равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, повысить качество призыва и уменьшить время пребывания граждан в военкоматах.

Кроме того, вице-адмирал сообщил, что призванные на службу не будут привлекаться для выполнения задач спецоперации. Их направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и органов РФ, за исключением ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

При этом будут освобождены от призыва добровольцы, кто в течение полугода участвовали в боях, а также прошедшие службу в ДНР и ЛНР. В свою очередь, военные, выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены.

За осенний призыв 2025 года на службу в российскую армию направлены 135 тысяч человек. По словам Цимлянского, задание, установленное на данный период указом российского лидера, реализовано своевременно и в полном объеме. Он также указал, что призыв граждан на военную службу проводится в течение всего года.

"Сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились. Осуществляться они будут, как и ранее, два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", – уточнил Цимлянский.

В начале марта Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

Москвичи могут отправиться на службу по контракту в пункте отбора на улице Яблочкова

Читайте также


политика

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

