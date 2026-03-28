В Генштабе будут давать разъяснения по вопросам призыва с 10 апреля

Гражданам будут с 10 апреля разъяснять вопросы, связанные с призывом на военную службу. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

Цимлянский уточнил, что на сайте Минобороны РФ в разделе "Военкоматы" указаны номера телефонов военкоматов, по которым россияне могут задать любые вопросы по поводу призыва. Горячая линия будет работать по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов.

В свою очередь, для оповещения призывников используются электронные повестки. Данные по поводу их отправки гражданам вносятся в реестр врученных повесток.

В случае неявки без уважительных причин по истечении 20 календарных дней к гражданину в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" применяются временные ограничительные меры, которые позволят обеспечить явку человека.

Кроме того, по словам Цимлянского, в рамках текущего призыва используется госсистема "Единый реестр воинского учета", которая помогает при наличии оснований предоставлять отсрочку людям без явки на заседание призывной комиссии.

"Отмечу, что изменился и срок действия решения призывной комиссии о призыве гражданина на военную службу. Теперь оно действительно в течение одного года со дня его принятия и на всей территории РФ", – заявил Цимлянский.

При этом если призывник не был направлен на службу в этот период, то в таком случае его отправят на службу в следующий раз. В случае, если есть основания для отсрочки от призыва, решение будет отменено.

По мнению Цимлянского, эти нововведения помогают равномерно распределить нагрузку на призывные пункты, повысить качество призыва и уменьшить время пребывания граждан в военкоматах.

Кроме того, вице-адмирал сообщил, что призванные на службу не будут привлекаться для выполнения задач спецоперации. Их направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил, других войск и органов РФ, за исключением ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

При этом будут освобождены от призыва добровольцы, кто в течение полугода участвовали в боях, а также прошедшие службу в ДНР и ЛНР. В свою очередь, военные, выслужившие сроки службы по призыву, будут своевременно уволены.

За осенний призыв 2025 года на службу в российскую армию направлены 135 тысяч человек. По словам Цимлянского, задание, установленное на данный период указом российского лидера, реализовано своевременно и в полном объеме. Он также указал, что призыв граждан на военную службу проводится в течение всего года.

"Сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения не изменились. Осуществляться они будут, как и ранее, два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря", – уточнил Цимлянский.

В начале марта Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

