27 марта, 14:43

Медведев заявил об отсутствии необходимости новой волны мобилизации

Никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации нет. Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, тех лиц, которые заключили контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе СВО, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.

"С начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек. Плюс к этой цифре еще и добровольцы", – отметил Медведев.

Зампредседатель Совбеза уточнил, что речь идет об очень масштабной прибавке военнослужащих. Они уже не только подписали контракт, но и прибыли к месту несения военной службы.

Медведев также подчеркнул, что страна будет добиваться целей спецоперации военными средствами. При этом неоднократно говорилось, что Россия готова к мирным переговорам. Однако украинская сторона не готова к такого рода решениям.

"Стало быть, те цели, которые были поставлены в ходе начала СВО, которые сформулировал президент России (Владимир Путин. – Прим. ред.), выступая на коллегии МИД, и которые, собственно, никогда не менялись, остаются прежними", – заключил Медведев.

В начале марта Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России. Теперь она установлена на уровне 2 391 770 человек, из них 1 502 604 – военнослужащие.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров уже заявлял, что Россия будет достигать целей спецоперации на земле, поскольку Украина не готова к переговорам. Страны Европы, по его мнению, стремятся сохранить нацистский режим в Киеве. Также они заинтересованы в продолжении "враждебной антироссийской деятельности".

Читайте также


