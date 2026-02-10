Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 13:19

Политика

На Украине признали нехватку молодежи для мобилизации

Фото: 123RF.com/nmadonova

Мобилизационного ресурса молодежи на Украине хватит примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью депутата Верховной рады Руслана Горбенко украинскому СМИ.

По словам политика, решение правительства, разрешившее выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет, существенно повлияло на мобилизационные возможности государства. Массового выезда среди 18-летних не было, однако по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые граждане Украины предпочитают покинуть страну, чтобы избежать риска мобилизации в будущем, пояснил он.

В то же время "бусификация" (практика принудительной доставки мужчин в территориальные центры комплектования. – Прим. ред.) остается одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса, уточнил Горбенко.

По его мнению, граждане вынуждены мириться с такими методами, так как других способов оперативного восполнения личного состава у властей фактически не осталось.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжает настаивать на введении санкций против украинских военных, которые ответственны за принудительную мобилизацию в стране. С его слов, на улицах городов Украины много лет идет открытая охота на людей. Предложение о санкциях против Киева лежит на столе в Брюсселе, добавил дипломат.

Новости мира: украинцы окружили сотрудников ТЦК после попытки насильственной мобилизации

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика