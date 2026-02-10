На Украине признали нехватку молодежи для мобилизации

Фото: 123RF.com/nmadonova

Мобилизационного ресурса молодежи на Украине хватит примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью депутата Верховной рады Руслана Горбенко украинскому СМИ.

По словам политика, решение правительства, разрешившее выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет, существенно повлияло на мобилизационные возможности государства. Массового выезда среди 18-летних не было, однако по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые граждане Украины предпочитают покинуть страну, чтобы избежать риска мобилизации в будущем, пояснил он.

В то же время "бусификация" (практика принудительной доставки мужчин в территориальные центры комплектования. – Прим. ред.) остается одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса, уточнил Горбенко.

По его мнению, граждане вынуждены мириться с такими методами, так как других способов оперативного восполнения личного состава у властей фактически не осталось.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжает настаивать на введении санкций против украинских военных, которые ответственны за принудительную мобилизацию в стране. С его слов, на улицах городов Украины много лет идет открытая охота на людей. Предложение о санкциях против Киева лежит на столе в Брюсселе, добавил дипломат.