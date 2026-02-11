Daily Mail: криминалисты обнаружили признаки убийства Курта Кобейна

Фото: ТАСС/imago stock&people, via www.imago-images.de

Независимые судебные эксперты под руководством криминалиста Брайана Бернетта предположили, что смерть основателя группы Nirvana Курта Кобейна могла иметь насильственный характер, а не быть самоубийством, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Повторно изучив материалы вскрытия и обстоятельства на месте гибели музыканта, группа специалистов обнаружили ряд несоответствий. Среди них – признаки некроза мозга и печени, характерные для передозировки героином, но не для мгновенной смерти от огнестрельного ранения, пишет издание.

Также их внимание привлекла гильза, которая находилась не в том месте, где должен был произойти выстрел, а следы крови на одежде позволяют предположить, что тело могли передвигать.

Как пояснили сами эксперты, их задача – не найти виновных, а добиться пересмотра дела и прозрачности в оценке доказательств.

"Если мы ошибаемся, просто докажите нам это", – заявили эксперты.

Несмотря на это, офис судмедэксперта округа Кинг и полиция Сиэтла не нашли оснований для возобновления расследования и подтвердили прежний вывод о самоубийстве.

Кобейна нашли мертвым у себя дома в Сиэтле в апреле 1994 года.

Ранее сообщалось, что гитару, разбитую Кобейном во время европейского тура Nirvana в 1992 году, продали с молотка в США за 101,5 тысячи долларов. Музыкальный инструмент рок-исполнителя на аукционе приобрел коллекционер из Техаса.