Разбитую гитару Курта Кобейна продали более чем за 100 тыс долларов

Фото: gottahaverockandroll.com

Гитару, разбитую основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, продали с молотка в США за 101,5 тысячи долларов. Об этом сообщается на портале TMZ со ссылкой на руководителя онлайн-аукциона Gottahaverockandroll Дилана Косински.

По данным портала, музыкальный инструмент рок-исполнителя на аукционе приобрел коллекционер из Техаса.

Гитару Кобейн разбил во время европейского тура Nirvana в 1992 году. Минимальная ставка за нее составляла 30 тысяч долларов. В аукционе участвовали минимум пять человек. Подлинность гитары подтвердил музыкант Big John Duncan, которое работал с группой в начале 1990 годов.

Известно, что эту разбитую гитару купили не за самую высокую цену. Например, другая ушла с молотка за 4,5 миллиона долларов.

Как писал американский аукционный дом Juliens Aucitons, подобную гитару, также разбитую музыкантом, продали почти за 600 тысяч долларов.

Ранее в секонд-хенде Антверпена среди вещей случайно нашлась работа Пикассо. По информации HLN, на тарелке сотрудники магазина обнаружили рельефный рисунок корриды, а также оттиск Empreinte originale de Picasso (подлинный оттиск Пикассо). Изделие было найдено около трех недель назад среди хозяйственных товаров.

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