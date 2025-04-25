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25 апреля, 16:09

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HLN: работа Пикассо случайно была обнаружена в секонд-хенде Антверпена

Работа Пикассо случайно нашлась среди вещей в секонд-хенде Антверпена – СМИ

Фото: kringwinkel.be

В бельгийском Антверпене работники комиссионного магазина случайно нашли глиняную тарелку с рисунком, который был сделан испанским художником Пабло Пикассо. Об этом сообщает газета HLN.

По информации издания, на тарелке сотрудники магазина обнаружили рельефный рисунок корриды, а также оттиск Empreinte originale de Picasso (подлинный оттиск Пикассо). Изделие было найдено около трех недель назад среди хозяйственных товаров.

Позже экспертами было установлено, что рисунок действительно был сделан Пикассо. Вскоре тарелка была продана на аукционе за 12,6 тысячи евро.

Ранее на торгах в Гамбурге продали рукопись рассказа "Первое горе" и письмо писателя Франца Кафки. Речь идет о пятистраничном оригинальном рассказе и трехстраничном письме-сопроводителе, написанном в 1922 году. Их купил частный коллекционер за 286 тысяч евро.

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