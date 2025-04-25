HLN: работа Пикассо случайно была обнаружена в секонд-хенде Антверпена

Фото: kringwinkel.be

В бельгийском Антверпене работники комиссионного магазина случайно нашли глиняную тарелку с рисунком, который был сделан испанским художником Пабло Пикассо. Об этом сообщает газета HLN.

По информации издания, на тарелке сотрудники магазина обнаружили рельефный рисунок корриды, а также оттиск Empreinte originale de Picasso (подлинный оттиск Пикассо). Изделие было найдено около трех недель назад среди хозяйственных товаров.

Позже экспертами было установлено, что рисунок действительно был сделан Пикассо. Вскоре тарелка была продана на аукционе за 12,6 тысячи евро.

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