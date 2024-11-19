Картины Кандинского, Матисса, Пикассо и Моне продали за более чем 100 млн долларов

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Четыре произведения искусства, созданные художниками Анри Матиссом, Василием Кандинским, Пабло Пикассо и Клодом Моне и входившие в коллекцию американской предпринимательницы Сайделл Миллер, были проданы на аукционе в Нью-Йорке за 121 640 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Sothebys.

По его данным, на аукционе были представлены картины "Молодая девушка в розовом платье" Анри Матисса (9,73 миллиона долларов), "Белый овал" Василия Кандинского (21,61 миллиона долларов), "Скульптура испанского кубиста" Пабло Пикассо (24,8 миллиона долларов) и "Нимфеи" Клода Моне (65,5 миллиона долларов).

Общая сумма с продажи коллекции Миллер составила 174 миллиона долларов, позже она достигнет 200 миллионов, уточнил сайт.

Как подчеркнула газета The New York Times, американская предпринимательница вместе с супругом Арнольдом основала косметический бренд Matrix Essentials, который продала за 400 миллионов долларов.

Ранее бриллиантовое ожерелье, кисточки которого якобы были частью украшения французской королевы Марии-Антуанетты, продали на аукционе Sotheby's более чем за 4,8 миллиона долларов. Оно было представлено в 1979 году на выставке Американского музея естественной истории и, как утверждалось, было создано в 1776 году и подарено герцогине Мальборо королем Георгом III.

