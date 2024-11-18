Шлем штурмовика из "Звездных войн" продан на аукционе за 413 тысяч долларов

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Шлем императорского штурмовика из фильма "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" продали на торгах в Лондоне за 413 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Propstore Auction.

По данным торгов, лот продан за 327,6 тысячи фунтов стерлингов (413 607 долларов). Также на аукционе ушла с молотка карта мародеров из фильмов про Гарри Поттера за 328,4 тысячи фунтов стерлингов (302 279 долларов).

Ранее на аукционе в Великобритании за 3,6 тысячи долларов продали кусок 77-летнего фруктового торта со свадьбы принцессы Елизаветы (впоследствии королевы Елизаветы II) и принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Он хранился у экономки Холирудского дворца в Эдинбурге Мэрион Полсон, который ей перешел в знак благодарности за подаренный ею десертный сервиз на торжество. После ее смерти кусочек находился у нее под кроватью и был найден лишь недавно.