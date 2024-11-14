Ожерелье, якобы связанное с Марией-Антуанеттой, продали на торгах

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Бриллиантовое ожерелье, кисточки которого якобы были частью украшения французской королевы Марии-Антуанетты, продали на аукционе Sotheby's более чем за 4,8 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Само ожерелье представляет собой две кисточки, объединенные тремя рядами драгоценных бриллиантов. Оно было представлено в 1979 году на выставке Американского музея естественной истории и, как утверждалось, было создано в 1776 году и подарено герцогине Мальборо королем Георгом III.

Украшение продали за 4,26 миллиона швейцарских франков, что составляет примерно 4,81 миллиона долларов. Масса бриллиантов на нем – 300 карат.

Ранее стало известно, что бриллиантовое ожерелье с коронации Елизаветы II выставят на аукцион Sotheby’s. По предварительным оценкам, цена составит от 1,3 миллиона до 2 миллионов фунтов.

Ожерелье украшено 500 бриллиантами. Оно принадлежало маркизам Англси, англо-валлийскому аристократическому роду. Как полагается, члены семьи Англси дважды надевали украшение на публике.