Times: картина Боттичелли XV века увидит свет впервые за 120 лет и будет продана на торгах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Картину итальянского художника Сандро Боттичелли "Мадонна с Младенцем на троне" выставят на торги аукционного дома Sothebys. Работа впервые за 120 лет окажется на всеобщем обозрении, передает газета Times.

По данным издания, стоимость лота составит до трех миллионов фунтов стерлингов.

Боттичелли создал "Мадонну с Младенцем на троне" приблизительно в 1470 году. Прежде предполагалось, что над картиной просто работали в мастерской художника, но сам он не имел к ней отношения. Однако, согласно новому исследованию, "Мадонна с Младенцем на троне" является очень ранней работой самого мастера.

В XIX веке работа находилась во флорентийском монастыре Сан-Джулиано. В 1904 году ее продали баронессе из Британии Гарриет Лойд-Линдси, которая коллекционировала предметы искусства. В дальнейшем картина хранилась в семье Лойд-Линдси. Два года назад картину передали аукционному дому Sothebys. Как утверждают журналисты, аукцион состоится уже в следующем месяце.

Ранее рисунок "квадратноголового человечка" под авторством лидера группы "Кино" Виктора Цоя продали на торгах за 76,9 тысячи евро (около 8,081 миллиона рублей). В рамках аукциона также была продана фотография Виктора Лаврешкина с полным составом группы "Кино". Итоговая стоимость лота составила 3 106 евро (около 326 тысяч рублей).