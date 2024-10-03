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03 октября, 14:10

Общество

Рукописи времен Ивана Грозного продадут на онлайн-торгах 5 октября

Фото: litfund.ru

Онлайн-аукцион, на котором выставят рукописи времен правления Ивана Грозного, пройдет 5 октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аукционный дом "Литфонд".

В описании лотов подчеркивается, что рукописи представляют высокую культурную, историческую и коллекционную ценность, сравнимую с ценностью музейных экспонатов.

Организаторы выставят такие рукописи, как "Торжественник минейный с Житием и чудесами преподобного Дмитрия Прилуцкого" с начальной ценой 2 миллиона рублей, "Златоуст" (1,5 миллиона рублей) и сборник "Четвероевангелие" (5,4 миллиона рублей).

Ранее на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 3,92 миллиона долларов было продано историческое письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, которое он направил 32-му президенту США Франклину Рузвельту в 1939 году. В письме ученый предупреждает о потенциальной ядерной угрозе со стороны нацистской Германии. Проданный вариант ранее принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену.

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