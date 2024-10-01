Подлинная картина Пикассо была найдена в подвале дома в Италии

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Картина, которую торговец Луиджи Ло Россо нашел подвале дома на Капри в 1962 году, оказалась подлинной работой Пабло Пикассо, сообщает The Guardian.

Обнаружив полотно, мужчина решил забрать холст с собой в Помпеи. После этого на протяжении нескольких десятилетий картина висела на стене в его гостиной.

На холсте изображен искаженный портрет французской художницы Доры Маар, которая когда-то была музой Пикассо. В левом верхнем углу полотна поставлена подпись знаменитого художника.

Тем не менее Ло Россо не знал, чьей кисти принадлежит эта картина. Его сын Андреа задумался об этом только некоторое время спустя, когда ознакомился с энциклопедией по истории искусства.

"Мой отец собирал всякий хлам, чтобы продать его за бесценок. Он нашел картину еще до моего рождения и понятия не имел, кто такой Пикассо. Он был не очень культурным человеком. Читая о работах Пикассо в энциклопедии, я смотрел на картину и сравнивал ее с его подписью. Я все время говорил отцу, что они похожи, но он не понимал", – поделился с журналистами молодой человек.

В итоге семья обратилась к команде экспертов, в числе которых оказался известный детектив по искусству Маурицио Серачини. Спустя несколько лет ведения расследования графолог и член научного комитета фонда Arcadia Чинция Альтиери смогла подтвердить, что подпись, стоящая на картине, действительно принадлежит Пикассо. На данный момент специалисты оценивают это полотно на 6 миллионов евро.

Ранее полиция предъявила обвинение в краже со взломом двум мужчинам после того, как произведение уличного художника Бэнкси было украдено из галереи в Лондоне. Речь идет о картине "Девочка с воздушным шаром", которая является одной из самых известных работ художника. Двое обвиняемых предстали перед судом 12 сентября и были отпущены под залог. Следующее слушание состоится 9 октября.

