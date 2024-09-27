Суд Лондона вынес приговор экоактивисткам, облившим супом картину Ван Гога

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Суд Лондона приговорил экоактивисток из организации Just Stop Oil Фиби Пламмер и Анну Холланд к 2 годам и 20 месяцам тюремного заключения соответственно за то, что они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи", сообщает радиостанция LBC.

В октябре 2022 года две экоактивистки облили томатным супом картину Ван Гога в Национальной галерее Лондона. Полотно не было повреждено, однако сотрудники галереи зафиксировали незначительные повреждения рамы.

Стоимость восстановления поврежденной итальянской рамы XVII века составила 10 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее французские экоактивистки облили супом картину Клода Моне "Весна" в Лионском музее изобразительных искусств. Таким образом они решили предупредить общественность о надвигающемся климатическом и социальном кризисе. Полотно Моне было защищено стеклом.

