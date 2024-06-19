Британские экоактивисты распылили оранжевую краску на Стоунхендж

Фото: телеграм-канал Mash

Сторонники британского экологического движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на Стоунхендж. Об этом сообщает Daily Mail.

"21-летняя студентка из Оксфорда и 73-летний житель теперь арестованы полицией по подозрению в нанесении ущерба историческому памятнику", – говорится в сообщении.

Подобным образом активисты выразили протест против добычи нефти, газа и угля. По информации издания, в ходе акции они использовали оранжевую краску из кукурузной муки, которая смывается дождем.

Сами активисты заявили, что каменные объекты, похожие на Стоунхендж, есть на любом континенте, и люди, уделяющие им внимание, недостаточно заботятся о климатических проблемах.

Группа гигантских камней под названием Стоунхендж с 1986 года числится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объекты располагаются в Уилтшире в Англии. Вес самых тяжелых камней составляет 30–40 тонн.

До этого члены экологического движения Last Generation с помощью пожарной машины облили водой и оранжевой краской здание Минтранса Германии в Берлине. Соответствующий ролик был опубликован в Сети. Подобным образом активисты отреагировали на отказ главы немецкого Минтранса Фолькера Виссинга от мер по защите климата.

