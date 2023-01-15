Экоактивисты повредили инсталляцию художника-концептуалиста перед зданием биржи в Милане

Фото: letztegeneration.de

Последователи движения "Последнее поколение" вылили краску на современную инсталляцию L.O.V.E художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, которая расположена перед зданием биржи в Милане. Об этом сообщает агентство АНСА со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что местные жители дали свое название данной скульптуре – "Палец". Это связано с тем, что работа творческого деятеля представляет собой кисть руки с только одним пальцем.

По информации правоохранителей, экоактивисты развернули плакат, на котором было написано "Прекратите субсидирование ископаемых". Всех участников акции доставили в отделение полиции.

До этого представители "Последнего поколения" спилили верхушку 15-метровой рождественской елки, расположенной перед Бранденбургскими воротами в центре Берлина. Активисты заявили, что таким образом они хотели привлечь внимание общественности к экологическим проблемам.

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