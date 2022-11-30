Экоактивисты Just Stop Oil не исключили эскалацию протестов в будущем

Фото: juststopoil.org

Экоактивисты Just Stop Oil, возможно, перейдут к более серьезным атакам на известные картины. Так, они могут начать резать те или иные произведения, протестуя против нахождения новых месторождений нефти и газа, поделился представитель движения Алекс де Конинг.



Активисты Just Stop Oil ведут свою деятельность против плана властей Британии разрешить добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году.

"Потенциально дело может дойти до этого однажды в будущем, да", – поделился де Конинг в беседе с телеканалом Sky News.

Так он ответил на вопрос журналистов об эскалации протестов. Представитель движения подчеркнул, что активисты не желают проводить подобные провокационные акции, однако они намерены предпринять все возможное, чтобы предотвратить добычу топлива.

Он заявил, что если эскалация все же произойдет, то Just Stop Oil будет изучать примеры из прошлого, например деятельность британских суфражисток в начале прошлого века, которые привлекали внимание к проблемам гендерного неравенства посредством нападения на известные произведения.

Так, в 1914 году суфражистка Мэри Ричардсон ножом порезала картину Диего Веласкеса Венера в лондонской Национальной галерее. Активиста подобными действиями хотела обратить внимание общественности на арест ее соратницы Эммелин Панкхерст.

Представитель Just Stop Oil выразил недовольство тем, что людей преимущественно беспокоит сохранность произведений, а не жизнь человечества. Он привел в пример наводнения в Пакистане. Де Конинг также анонсировал ряд протестов на дорогах Британии перед рождественскими праздниками.

Активисты движения стали известны благодаря действиям, направленным против известнейших картин мировых художников. Так, 14 октября они вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Через десять дней они повторили акцию, бросив шоколадный торт в восковую фигуру монарха Карла III в музее мадам Тюссо.

Уже в конце октября участники движения перешли к другим методам, распылив краску оранжевого цвета на стены зданий МВД Великобритании, службы контрразведки МИ-5, Банка Англии и медиахолдинга News Corporation в центре Лондона. Свои действия они обусловили участием правительства, спецслужб, финансовых институтов и СМИ в поддержке экономики, основанной на использовании нефти.

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