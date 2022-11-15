Экоактивисты облили нефтью картину Климта в музее в Вене

Фото: letztegeneration.de

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation (нем. "Последнее поколение". – Прим. ред.) облили нефтью картину "Смерть и жизнь" австрийского художника Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

"Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины – это смертный приговор человечеству", – заявили экоактивисты.

На видео, которое опубликовали активисты, один из них вылил нефть из канистры на защитное стекло полотна, а вторая приклеила себя к картине. Нарушителей задержала охрана музея.

В свою очередь, директор Музея Леопольда Ганс-Петер Виплингер заявил, что картина была закрыта специальным стеклом и не пострадала.

"Конечно, именно для этой работы было бы значительным ущербом повреждение рамы, где остались следы Густава Климта... Но этого не произошло", – заявил директор музея в эфире телеканала OE24.at.

Ранее две активистки движения Letzte Generation приклеили ладони к постаменту, на котором стоит скелет динозавра в Музее естествознания в Вене. Они сделали это в знак протеста против использования ископаемых видов топлива. Кроме того, активистки призвали ввести ограничение скорости в 100 километров в час на австрийских автобанах.

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