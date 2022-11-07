Британские экоактивисты блокировали движение по кольцевой автотрассе Лондона

Фото: ТАСС/Zuma

Полиция Великобритании перекрыла движение по одному из участков кольцевой автотрассы Лондона M25 из-за действий участников кампании общественного неповиновения Just stop oil ("Просто остановите нефть". – Прим. ред). Ее участники выступают за скорый переход к зеленой энергетике, передает ТАСС.

Движение остановлено на отрезке дороги на севере Лондона. В заявлении говорится, что специально обученные сотрудники по удалению забастовщиков находятся на пути к месту инцидента. По данным британских СМИ, один из протестующих забрался на эстакаду над трассой и развернул плакат с надписью Just stop oil.

Полиция графства Суррей, которое граничит с Лондоном, сообщила, что демонстранты также взобрались на эстакады еще на нескольких участках M25 на юге и на юго-западе города.

Днем ранее активисты предупредили полицию, что планируют 7 ноября устроить значительные перебои в работе автотрассы и призвали снизить скорость движения до 48 километров в час.

В октябре активистки движения Just stop oil вылили томатный суп на картину нидерландского художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. После этого они приклеили себя к стене галереи, на которой висит картина.



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