Экоактивистки облили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондоне

Фото: facebook.com (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/JustStopOil

Молодые активистки движения Just stop oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) вылили томатный суп на картину нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. Об этом сообщает телеканал "Скай ньюс".

После того как экоактивистки вылили суп на картину, они с помощью суперклея пристроили себя к стене галереи рядом с "Подсолнухами". Уточняется, что полотно оценивают в 73 миллиона фунтов стерлингов.

"Что стоит больше? Искусство или жизни людей?" – ответила одна из активисток на возмущение посетителей лондонской галереи.

Самые известные картины Винсента Ван Гога – "Звездная ночь", "Подсолнухи", "Портрет доктора Гаше", "Ирисы", "Портрет почтальона Жозефа Рулена", "Ночное кафе в Арле" и "Спальня в Арле". Деятельность голландского художника оказала сильное влияние на живопись XX века.

Ранее сообщалось, что молодой человек бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, выставленную в парижском Лувре. В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как он бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина.

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