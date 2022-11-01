В Берлине злоумышленник плеснул фальшивую кровь в картину Тулуз-Лотрека

Фото: картины Анри Тулуз-Лотрека "Клоун"

В Старой национальной галерее Берлина злоумышленник вылил фальшивую кровь на картину "Клоун" французского художника-постимпрессиониста Анри Тулуз-Лотрека. Об этом сообщает издание Artnews.

Правоохранительные органы Германии задержали подозреваемого, который приклеил себя к стене недалеко от полотна. На данный момент работу французского художника исследуют реставраторы.

По словам президента Фонда прусского культурного наследия Германа Парцингера, картина не получила сильных повреждений.

Подобный инцидент схож со случаями вандализма в разных музеях и галереях Европы. Экоактивисты ранее бросили торт в фигуру короля Карла III в музее в Лондоне.

До этого приверженцы движения Just Stop Oil вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи".



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