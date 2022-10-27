Политолог объяснил, что стоит за атаками экоактивистов на музеи в Европе

В октябре экоактивисты в Европе совершили несколько громких нападений на музейные экспонаты. Атакам подверглись картины Винсента Ван Гога, Клода Моне, Яна Вермеера, а также восковая фигура короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо. Разбираемся, чего добиваются активисты нападками на искусство.



"Искусство или жизнь?"

В Национальной галерее Лондона 14 октября две активистки экологического движения Just Stop Oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) облили томатным супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога. Затем обе девушки приклеили себя суперклеем к стене под ее рамой.

Вандалы потребовали, чтобы британские власти остановили все новые проекты по добыче нефти и газа.





одна из активисток движения Just Stop Oil Что стоит больше: искусство или жизнь? Стоит ли оно больше, чем еда? Больше, чем справедливость? Что вас больше волнует – защита картины или планеты и людей?

"Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", – заявила активистка.

Полиция арестовала девушек, их обвинили в нанесении ущерба раме шедевра Ван Гога. Само полотно в результате нападения экоактивисток не пострадало, сообщили в Национальной галерее Лондона. Специалисты оценивают его стоимость более чем в 84 миллиона долларов.

Аналогичный инцидент произошел в музее Барберини в немецком городе Потсдам 23 октября. Двое активистов движения по защите климата Letzte Generation (в переводе "Последнее поколение". – Прим. ред.) облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога". Шедевр оценивается примерно в 111 миллионов долларов.

После атаки парень и девушка также приклеили себя под полотном. "У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, – это томатного супа или картофельного пюре на картине", – заявила активистка.

Музей оценил ущерб, нанесенный картине Моне, в пятизначную сумму, сообщила пресс-служба учреждения. Уточняется, что несколько тысяч евро уйдет на то, чтобы отчистить стены и привести в порядок раму полотна. Кроме того, музей пришлось закрыть до 31 октября, чтобы провести консультации с владельцами выставленных в нем экспонатов.



"Что вы чувствуете?"

Эксперты оценили ущерб от действий экоактивистов, испортивших картину Моне

Очередное нападение произошло 24 октября в Лондоне. В акции снова принимали участие активисты Just Stop Oil. На этот раз они бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры британского короля Карла III в Музее мадам Тюссо.





из заявления активистов Наука ясна. Требование простое: просто остановите (разработку новых месторождений. – Прим. ред.) нефти и газа. Это легче легкого.

В лозунге активистов содержалась игра слов. "Легче легкого" – так можно перевести фразу it's a piece of cake, которую они использовали. При этом дословно фразеологизм означает "кусок торта".

Участники акции пояснили, что организовали ее в преддверии запланированной на ноябрь конференции ООН по изменению климата. Ранее в СМИ появилась информация, что Карл III мог отказаться от планов посетить мероприятие по настоянию уже бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

О еще одной атаке на произведения искусства стало известно 27 октября. Ее организаторы – активисты Just Stop Oil – на этот раз провели перформанс в Нидерландах. Они предприняли попытку испортить картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", выставленную в музее Маурицхёйс в Гааге. Один из активистов попытался приклеить свою голову к защитному стеклу поверх картины. Второй вылил ему за шиворот банку томатного супа.

"Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета", – заявил один из активистов.

Известно, что полотно уже успели проверить реставраторы. Активистам не удалось его повредить.



Слом старого мира

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino

Политолог Антон Бредихин в беседе с Москвой 24 рассказал, что, нападая на произведения искусства в Европе, экоактивисты пытаются уничтожить культурный код консервативного мира.





Антон Бредихин политолог Экоактивисты уже давно перестали быть маргиналами общества. Они выступают той силой, которая способна захватить идеологические массы, концепты, умы населения Европы. И, соответственно, они стремятся уничтожить все то, что так или иначе ассоциировано с культурным кодом старого, традиционного, консервативного мира.

Похожую точку зрения в беседе с Москвой 24 высказал и политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, нападения экоактивистов на произведения искусства в Европе являются следствием идеологической политики ЕС, которая проводится последние 20–30 лет.

"Эта постмодернистская, либертарианская политика предполагает фактически отказ от классического наследия и пересмотр, казалось бы, незыблемых эстетических норм, правил и процедур. В целом отказ от классической старой Европы в пользу новых, иногда совершенно сюрреалистических и безумных практик, которые потом называют проявлениями современного искусства", – сказал эксперт.

Заявляемые требования экоактивистов во многом носят декларативный характер и нацелены на раскрутку собственных движений, добавил политолог.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Думаю, их требования довольно формальные, чтобы подвести под акты вандализма некую идеологическую и общественно-резонансную базу. Скорее здесь имеет место некое самоутверждение и самораскрутка отдельных фриковых персон либо такого же рода организаций.

Вместе с тем политолог отмечает, что в Европе остается достаточно большое число людей, которые ценят классическое европейское наследство. Они также считают недопустимым акции в форме нападений на произведения искусства. Однако количество европейцев с такой точкой зрения ежегодно сокращается, а число вандальных акций, наоборот, растет, заключил политолог.

