Политолог объяснил, что стоит за атаками экоактивистов на музеи в Европе

В октябре экоактивисты в Европе совершили несколько громких нападений на музейные экспонаты. Атакам подверглись картины Винсента Ван Гога, Клода Моне, Яна Вермеера, а также восковая фигура короля Великобритании Карла III в Музее мадам Тюссо. Разбираемся, чего добиваются активисты нападками на искусство.
"Искусство или жизнь?"
В Национальной галерее Лондона 14 октября две активистки экологического движения Just Stop Oil (в переводе "Просто покончите с нефтью". – Прим. ред.) облили томатным супом картину "Подсолнухи" Винсента Ван Гога. Затем обе девушки приклеили себя суперклеем к стене под ее рамой.
Вандалы потребовали, чтобы британские власти остановили все новые проекты по добыче нефти и газа.
"Топливо недоступно миллионам замерзающих голодных семей. Они даже не могут себе позволить подогреть банку супа", – заявила активистка.
Полиция арестовала девушек, их обвинили в нанесении ущерба раме шедевра Ван Гога. Само полотно в результате нападения экоактивисток не пострадало, сообщили в Национальной галерее Лондона. Специалисты оценивают его стоимость более чем в 84 миллиона долларов.
Аналогичный инцидент произошел в музее Барберини в немецком городе Потсдам 23 октября. Двое активистов движения по защите климата Letzte Generation (в переводе "Последнее поколение". – Прим. ред.) облили картофельным пюре картину Клода Моне из серии "Стога". Шедевр оценивается примерно в 111 миллионов долларов.
После атаки парень и девушка также приклеили себя под полотном. "У нас климатическая катастрофа, а все, чего вы боитесь, – это томатного супа или картофельного пюре на картине", – заявила активистка.
Музей оценил ущерб, нанесенный картине Моне, в пятизначную сумму, сообщила пресс-служба учреждения. Уточняется, что несколько тысяч евро уйдет на то, чтобы отчистить стены и привести в порядок раму полотна. Кроме того, музей пришлось закрыть до 31 октября, чтобы провести консультации с владельцами выставленных в нем экспонатов.
"Что вы чувствуете?"
Эксперты оценили ущерб от действий экоактивистов, испортивших картину Моне
Очередное нападение произошло 24 октября в Лондоне. В акции снова принимали участие активисты Just Stop Oil. На этот раз они бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры британского короля Карла III в Музее мадам Тюссо.
В лозунге активистов содержалась игра слов. "Легче легкого" – так можно перевести фразу it's a piece of cake, которую они использовали. При этом дословно фразеологизм означает "кусок торта".
Участники акции пояснили, что организовали ее в преддверии запланированной на ноябрь конференции ООН по изменению климата. Ранее в СМИ появилась информация, что Карл III мог отказаться от планов посетить мероприятие по настоянию уже бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
О еще одной атаке на произведения искусства стало известно 27 октября. Ее организаторы – активисты Just Stop Oil – на этот раз провели перформанс в Нидерландах. Они предприняли попытку испортить картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой", выставленную в музее Маурицхёйс в Гааге. Один из активистов попытался приклеить свою голову к защитному стеклу поверх картины. Второй вылил ему за шиворот банку томатного супа.
"Что вы чувствуете, когда видите, как что-то прекрасное и бесценное разрушается на ваших глазах? Возмущение? А где это чувство, когда вы видите, как на ваших глазах разрушается планета", – заявил один из активистов.
Известно, что полотно уже успели проверить реставраторы. Активистам не удалось его повредить.
Слом старого мира
Политолог Антон Бредихин в беседе с Москвой 24 рассказал, что, нападая на произведения искусства в Европе, экоактивисты пытаются уничтожить культурный код консервативного мира.
Похожую точку зрения в беседе с Москвой 24 высказал и политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. По его словам, нападения экоактивистов на произведения искусства в Европе являются следствием идеологической политики ЕС, которая проводится последние 20–30 лет.
"Эта постмодернистская, либертарианская политика предполагает фактически отказ от классического наследия и пересмотр, казалось бы, незыблемых эстетических норм, правил и процедур. В целом отказ от классической старой Европы в пользу новых, иногда совершенно сюрреалистических и безумных практик, которые потом называют проявлениями современного искусства", – сказал эксперт.
Заявляемые требования экоактивистов во многом носят декларативный характер и нацелены на раскрутку собственных движений, добавил политолог.
Вместе с тем политолог отмечает, что в Европе остается достаточно большое число людей, которые ценят классическое европейское наследство. Они также считают недопустимым акции в форме нападений на произведения искусства. Однако количество европейцев с такой точкой зрения ежегодно сокращается, а число вандальных акций, наоборот, растет, заключил политолог.