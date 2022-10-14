В Лондонской галерее рассказали о состоянии картины Ван Гога после акта вандализма

Фото: twitter.com/JustStop_Oil

В Лондонской национальной галерее сообщили, что полотно "Подсолнухи" Винсента Ван Гога не пострадало после акта вандализма, который совершили экоактивистки.

После того как две девушки облили томатным супом произведение знаменитого художника, на место прибыла полиция, злоумышленниц задержали.

"Есть незначительные повреждения рамы, однако (полотно. – Прим. ред.) картины не пострадало", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы галереи.

Ранее стало известно, что молодые активистки движения Just stop oil вылили томатный суп на картину Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее Лондона. После этого они с помощью суперклея закрепили себя к стене галереи рядом с картиной. Уточняется, что полотно оценивают в 73 миллиона фунтов стерлингов.

До этого молодой человек бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, выставленную в парижском Лувре. В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как он бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина.



Вандалы облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи"

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