Лувр планирует подать в суд на бросившего торт в "Мону Лизу"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Парижский Лувр намерен подать иск против бросившего торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, сообщает газета Le Parisien.

Уточняется, что иск подадут в связи с актом вандализма.

Ранее сообщалось, что молодой человек бросил торт в картину "Джоконда", выставленную в парижском Лувре. В соцсетях появились видеозаписи с места происшествия. На кадрах видно, как молодой человек бросил кусок торта и размазал его по бронестеклу, которым защищена картина.

Подобраться на максимально близкую дистанцию активист смог, замаскировавшись под женщину-инвалида. Все дело в том, что для колясочников перед картиной сделан специальный проход, который расположен ближе, чем коридор для обычных посетителей.

