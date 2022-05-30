В Париже начали расследование после того, как мужчина кинул торт в "Мону Лизу"

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Парижская прокуратура начала расследование после того, как посетитель Лувра бросил кусок торта в картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает France info.

По данным источника издания в прокуратуре, дело расследуют по факту попытки порчи культурных ценностей. Задержанный 36-летний мужчина в настоящее время находится в психиатрическом стационаре полиции Парижа.

30 мая посетитель парижского Лувра бросил торт в картину "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи. Свои действия молодой человек сопроводил словами "подумайте о Земле", а также призвал присутствующих обратить внимание на людей, "которые разрушают" планету. Благодаря защитному стеклу картина не пострадала.