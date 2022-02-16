В "Ельцин Центре" высказались о возможном подорожании испорченной картины ученицы Малевича

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Директор арт-галереи "Ельцин Центра" в Екатеринбурге Илья Шипиловских усомнился, что работа Анны Лепорской подорожает в 10 раз после того, как ее испортил охранник, сообщает "Газета.ру".

Ранее свердловский губернатор поддержал охранника, испортившего картину ученицы Малевича и предположил, что после инцидента полотно вырастет в цене.

"Думаю, о таких вещах, как ценообразование и рынок искусства, лучше беседовать с профессионалами. Но я не помню случаев, чтобы после подобных инцидентов стоимость картины вдруг резко увеличивалась в 10 раз", – отметил Шипиловских.

Кроме того, директор арт-галереи выразил мнение, что губернатор, поддержавший испортившего картину охранника, имел в виду случай с картиной Леонардо да Винчи "Мона Лиза", которая получила очень большую популярность из-за своей кражи в 1911 году. Тем не менее, по словам Шипиловских, работа Лепорской находится во владении Третьяковской галереи, поэтому приобрести ее не получится.

"Эта конкретная работа находится в музейном фонде, ее никто не собирается перепродавать. Только в крайне редких случаях Россия продает что-то из своего музейного фонда "на сторону". К нам с запросом купить картину не обращались", – заключил директор арт-галереи.

Также Шипиловских заявил, что по-человечески понимает охранника, но, по его мнению, если обвиняемый в вандализме Александр Васильев отдавал отчет в своих действиях, то он должен иметь мужество понести наказание.

"По-человечески я могу понять этого человека. Он видел такое во время своей службы, что никому не пожелаешь. Это оставило отпечаток на его личности и дальнейших действиях, которые он может предпринимать. Это очень печально, что подобные вещи происходят", – отметил директор музея.

Он уточнил, что правоохранители, вероятно, найдут в поступке охранника состав преступления.

"Хочу напомнить, что это министерство культуры попросило прокуратуру вернуться к этому вопросу. Видимо, у них есть представление об опасности совершенного этим человеком деяния. В том смысле, что он покусился на произведение искусства, вандализм же предполагает как раз общественно опасные действия. Видимо, по мнению Минкульта, в его действиях был какой-то долгоиграющий эффект", – заключил директор галереи.

Информация о том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, появилась 14 января. Картину "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили со следами шариковой ручки. Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза.

Позже стало известно, что картину испортил охранник арт-галереи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Однако губернатор Свердловский области Евгений Куйвашев поддержал охранника "Ельцин Центра". Он уточнил, что Васильев не сделал того, за что его ему нужно понести серьезное наказание.

