Бывший охранник "Ельцин Центра" рассказал, зачем пририсовал глаза картине "Три фигуры"

Бывший охранник екатеринбургского "Ельцин Центра" Александр Васильев рассказал, зачем пририсовал глаза на картине "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

По словам Васильева, ситуация произошла в его первый рабочий день на посту охранника "Ельцин Центра". Мужчина заявил, что нарисовать глаза фигурам, изображенным на картине, его попросили подростки.

"Стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: "Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете". Я их спросил: "Это ваши работы?" Они: "Да". Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!" – цитирует его E1.ru.

Об инциденте бывший охранник почти сразу забыл, а через несколько дней к нему домой пришли сотрудники полиции, вычислившие мужчину по камерам видеонаблюдения. При этом подростки, якобы подговорившие Васильева нарисовать на картине глаза, на кадры не попали.

"Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят! Что я наделал!?" – добавил мужчина.

В свою очередь, супруга Васильева рассказала, что в быту ее муж абсолютно нормальный, добавив, что в некоторых вещах он может быть наивен, как ребенок. Подобное поведение женщина объяснила последствиями контузии.

63-летний Александр Васильев – ветеран первой Чеченской войны, награжденный медалью "За отвагу" за тяжелое ранение, полученное в 1995 году. До работы в "Ельцин Центре" он служил охранником банка, а также сотрудничал с несколькими охранными предприятиями.

В прошлом в отношении Васильева было возбуждено уголовное дело из-за угроз незнакомой женщине в уличном конфликте.

Информация о том, что неизвестный испортил полотно ученицы Малевича, появилась 14 января. Картину "Три фигуры" из коллекции Третьяковской галереи обнаружили со следами шариковой ручки. Вандал пририсовал фигурам на полотне глаза.

Позже стало известно, что картину испортил охранник арт-галереи. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ ("Вандализм"). Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечал, что в ходе допроса злоумышленник вел себя весьма агрессивно.