Подозреваемый в порче картины ученицы Малевича проявил агрессию на допросе

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Фото: vk.com/yeltsincenter
Полицейские допросили мужчину, которого подозревают в повреждении картины Анны Лепорской "Три фигуры" на выставке в екатеринбургском "Ельцин Центре". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.
"В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно", – подчеркнул он.
14 января стало известно, что картину Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр". По данным пресс-службы организации, вандал шариковой ручкой пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине.
Полотно "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича отправили в Москву для реставрации. В "Ельцин Центре" рассказали, что обратились с заявлением в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела из-за незначительной суммы ущерба.
Минкульт потребовал возбудить дело из-за повреждения картины ученицы Малевича
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