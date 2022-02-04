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Происшествия

12:57

Подозреваемый в порче картины ученицы Малевича проявил агрессию на допросе

происшествия

Фото: vk.com/yeltsincenter

Полицейские допросили мужчину, которого подозревают в повреждении картины Анны Лепорской "Три фигуры" на выставке в екатеринбургском "Ельцин Центре". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых.

"В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно", – подчеркнул он.

14 января стало известно, что картину Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи повредили на выставке в арт-галерее "Ельцин Центр". По данным пресс-службы организации, вандал шариковой ручкой пририсовал глаза фигурам, изображенным на картине.

Полотно "Три фигуры" кисти ученицы Казимира Малевича отправили в Москву для реставрации. В "Ельцин Центре" рассказали, что обратились с заявлением в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела из-за незначительной суммы ущерба.

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