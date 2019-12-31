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В мире

17:55

В музее Лондона повредили картину Пикассо за 20 миллионов фунтов

происшествия культура за рубежом

Фото: соцсети

В лондонском музее повредили картину Пабло Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о полотне "Бюст женщины" 1944 года. Известно, что оно выставлялось в британской галерее Tate Modern. После инцидента картину сняли с показа.

О каких именно повреждениях идет речь, не уточняется. Согласно некоторым данным, злоумышленник прорезал полотно.

Отмечается, что власти страны уже предъявили обвинения молодому человеку, повредившему холст. В настоящее время оценивается ущерб от действий вандала. Злоумышленник пробудет под стражей до 30 января, после чего будет вынесено решение по его делу.

Ранее в галерее Шилова повредили картину за 9,7 миллиона рублей. Выбор вандала пал на полотно "Портрет художника Суздальцева".

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