Завершился первый этап реставрации поврежденной картины Репина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Завершился первый этап реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", поврежденной одним из посетителей Третьяковской галереи весной 2018 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Третьяковки Зельфиру Трегулову.

"Завершен первый этап реставрации картины Репина – этап раздублирования", – рассказала Трегулова во время научно-практической конференции имени Ковалева в Инженерном корпусе галереи.

По ее словам, следующим этапом должна быть расчистка задней поверхности полотна от клея и новое дублирование этой картины.

Главный хранитель галереи Татьяна Городкова добавила, что картина готова к следующему этапу реставрации – у специалистов есть все необходимое оборудование.

Она рассказала, что проделана огромная работа – создана реставрационная мастерская, разработано, изготовлено и приобретено необходимое оборудование и проведен масштабный комплекс предреставрацонных технологических исследований.

25 мая 2018 года вандал металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил в трех местах полотно. От падения стекла также пострадала авторская художественная рама.

Подозреваемый в совершении преступления Игорь Подпорин был задержан. Решением Замоскворецкого районного суда он был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.