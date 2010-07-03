В галерее Шилова повредили картину за 9,7 млн рублей

В Московской Государственной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова на Знаменке неизвестный повредил картину "Портрет художника Суздальцева".

Представитель галереи заявил, что инцидент произошел не позднее вечера 17 июля. "Стоимость картины оценивается в 9,7 миллиона рублей", – рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах. Полиция проводит проверку.

На сайте галереи указано, что картина была написана в 1970 году. Ее размер – 48,0 на 39,0. На полотне изображен заслуженный художник РСФСР Михаил Суздальцев (1917–1998).

Картинная галерея Александра Шилова располагается в особняке на Знаменке, построенном в 1829 году.

Александр Шилов – российский художник, академик РАХ, народный художник СССР. Он является автором знаменитых портретов Юрия Гагарина, Сергея Бондарчука и Муслима Магомаева. В 1996 году художник передал в дар России коллекцию из 355 картин, на основе которой была создана его галерея.

По данным проекта столичной мэрии "Узнай Москву", сейчас собрание галереи включает более 950 произведений живописи и графики.

