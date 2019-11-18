Эксперт объяснил, почему вандал решил повредить Мадонну на станции "Римская"

В столице задержали мужчину, повредившего статую богоматери с младенцем на станции метро "Римская". Он будет привлечен к ответственности. Случаи вандализма в отношении предметов культуры не редкость. Разбираемся, почему вандалы тянутся к произведениям искусства, и рассказываем, сколько раз хулиганы покушались на "Мона Лизу".

Вандализм в метро

Случай вандализма произошел на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии 30 октября. 36-летний уроженец Кемеровской области повредил скульптурную композицию "Мадонна с младенцем", которая расположена у эскалатора на переходе к станции "Площадь Ильича". Вандала уже задержали: он будет привлечен к административной ответственности.

В пресс-службе столичного метрополитена рассказали, что сейчас работают над восстановлением прежнего вида скульптуры.





пресс-служба столичного метрополитена Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время.

Станция "Римская" была открыта в 1995 году. В ее оформлении участвовали итальянские художники и скульптор Леонид Берлин. Здесь же, помимо Мадонны, расположена и знаменитая композиция "Фонтан" с младенцами Ромулом и Ремом – основателями Рима.

Вандалы против культуры

Фото: ТАСС/AP/Reed Saxon

Случаи вандализма происходят не только в России, но и за рубежом. Так, в Лос-Анджелесе в июле 2018 года мужчина разбил именную звезду Дональда Трампа на "Аллее славы" Голливуда. Виновника приговорили к трем годам нахождения под особым надзором, а также 20 дням общественных работ, одному дню тюремного заключения и штрафу в размере свыше 9,4 тысячи долларов.



Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

На знаменитую Мона Лизу покушались уже несколько раз. В 1956 году ее обливали кислотой, в том же году боливиец Уго Унгаза Виллегас бросил в нее камень. Картину пришлось реставрировать, так как повредилась краска на левом локте Джоконды.

В 1974 году в Токио, где выставлялось полотно, посетительница пыталась забрызгать картину красной краской. Шедевр мирового искусства был под стеклом, поэтому не пострадал. А в 2009 году на картину, находящуюся в Лувре, покушалась россиянка. Она бросила в Джоконду кружку, расстроившись, что ей не дали французское гражданство.



Фото: ТАСС/Imago/Cui Lin

Еще одно произведение искусства, которое вандалы никак не могут оставить в покое, – знаменитая скульптура "Русалочка" в Копенгагене. Зафиксирован целый ряд нападений на "девушку на камне" в разные года. В том числе хулиганы обливали ее краской и пририсовывали нижнее белье. Статую даже обезглавливали, а в 2003 году кто-то заложил взрывчатку на постамент, в результате чего фигуру сбросило в воду.

Это все комплексы?

Мадонна на станции метро "Римская" осталась без груди

По мнению социального психолога Алексея Рощина, выходки вандалов отчасти являются неким способом увековечить себя на фоне мирового шедевра, даже ценой гибели произведения искусства.

"Человек настолько тщеславен и болезненно эгоистичен, что готов на все, лишь бы остаться в памяти потомков и получить славу", – рассказал Рощин в разговоре с Москвой 24.

Есть и вторая категория людей, которые пытаются истребить произведение искусства, но при этом остаться незамеченными. Например, раскрасить статую и убежать, отмечает эксперт.





Алексей Рощин социальный психолог Мотив тут несколько другой, но он связан все с тем же болезненным самомнением и ощущением нереализованности человека. Это невротическое ощущение неудачи в жизни и недооцененности.

По мнению психолога, для таких людей любые свидетельства чужой успешности и востребованности являются прямым оскорблением. Само наличие произведения искусства, которое вызывает особый интерес у общества, невротик воспринимает как внимание, украденное лично у него. Он думает: не будь этого шедевра, внимание людей было бы направлено на него, а не на бездушный камень или кусок холста.

Человек страдает от того, что должен пребывать в безвестности и погибать от того, что никому не интересен, объясняет Рощин. По его словам, такие типы личности склонны к истерии. Для них всеобщее привлечение внимания к себе – это одна из целей жизни. И если этого не происходит, такие индивиды становятся неадекватными и могут проявлять агрессию. В частности, хотят уничтожить предмет, который, по их мнению, является источником собственных неприятностей.

Если такого невротика-вандала поймали, он в некоторой мере может получить удовольствие и свои 15 минут славы. Но на самом деле эти эмоции являются ложными, подчеркивает Рощин. После первой эйфории человек понимает, что сделал желаемое, а удовлетворения не получил, говорит специалист.

Психолог полагает, что на самом деле такое поведение корнями может уходить в детство. Бывает, родители держат ребенка в "коконе", восхищаются им, захваливают и ограждают от всех неприятностей мира. А когда он вырастает, обнаруживает, что особого внимания ему никто не уделяет, а некоторые даже смеются над ним.





Алексей Рощин социальный психолог Для некоторых людей со слабой психикой такой удар оказывается болезненным и непереносимым. Одни замыкаются, другие оказываются во фрустрации. И если человек не может адаптироваться, он придумывает, как этому миру отомстить.

Проблема может крыться и в сексуальной депривации, добавляет специалист. Например, мужчины, лишенные женского внимания, мстят не только произведению искусства, но и всем женщинам. Об этом может свидетельствовать и поврежденный бюст Мадонны на станции "Римская", предположил Рощин.

Если рассматривать проблему как недостаток внимания к собственной персоне, психолог видит ее решение в поиске подходящей среды. Главное, чтобы к человеку там были настроены благожелательно. Можно найти для себя хобби, которое смогли бы оценить окружающие, будь это небрежно нарисованная картина или первые успехи в спорте. Нужно, чтобы вокруг были люди, которые по достоинству оценят даже незначительные достижения человека и окружат его любовью, заключил специалист.