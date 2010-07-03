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Происшествия

03:46

Полицейские привлекут к ответственности вандала, повредившего статую в метро "Римская"

происшествия метро культура

Вандала, который повредил статую Мадонны на станции московского метро "Римская", привлекут к административной ответственности. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.

"Сотрудник полиции на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена задержал 36-летнего уроженца Кемеровской области, который раскрасил скульптуру, расположенную у эскалатора на переход станции метро "Площадь Ильича". На доставленного в отдел полиции мужчину был составлен протокол об административном правонарушении", – оповестили в пресс-службе.

Ранее стало известно о порче статуи. Отмечалось, что инцидент произошел еще 30 октября.

Сейчас скульптуру художника Леонида Берлина частично восстановили силами сотрудников подземки. При этом уточнялось, что для полной реконструкции потребуется длительное время.

Мадонна на станции метро "Римская" осталась без груди

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