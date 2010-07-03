Полицейские привлекут к ответственности вандала, повредившего статую в метро "Римская"

Вандала, который повредил статую Мадонны на станции московского метро "Римская", привлекут к административной ответственности. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.

"Сотрудник полиции на станции метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена задержал 36-летнего уроженца Кемеровской области, который раскрасил скульптуру, расположенную у эскалатора на переход станции метро "Площадь Ильича". На доставленного в отдел полиции мужчину был составлен протокол об административном правонарушении", – оповестили в пресс-службе.

Ранее стало известно о порче статуи. Отмечалось, что инцидент произошел еще 30 октября.

Сейчас скульптуру художника Леонида Берлина частично восстановили силами сотрудников подземки. При этом уточнялось, что для полной реконструкции потребуется длительное время.