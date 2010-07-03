Напавший на полицейского на станции метро "Савеловская" арестован

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Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на сотрудника полиции в подземном переходе станции метро "Савеловская", сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.

Нападение произошло в ночь на субботу, 19 октября. При проверке документов мужчина ударил ножом в грудь 28-летнего полицейского.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую помощь. Нападавшего – мужчину 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения – удалось задержать.

Уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".